Iran : les questions économiques et l'inflation, préoccupation numéro 1 de la population

information fournie par France 24 • 13/09/2023 à 09:16

Journée spéciale sur France 24, un an après la mort de Mahsa Amini. Les difficultés économiques l'emportent aujourd'hui sur les préoccupations liées au voile. Les Iraniens sont de plus en plus asphyxiés par l'inflation avec des loyers qui explosent. Le gouvernement, malgré ses promesses ne parvient pas à calmer cette flambée des prix. Il accuse les sanctions internationales d'être responsables, mais les hommes du régime, grâce à des combines bien rodées, parviennent eux à s'enrichir.