information fournie par France 24 • 21/05/2024 à 10:59

L'Union Européenne et la France adressent leurs condoléances à l'Iran après la mort du président Ebrahim Raïssi dans un accident d'hélicoptère. L'ONU observe une minute de silence. Des réactions critiquées après des mois de répression sanglante du mouvement "Femme, vie, liberté" par le pouvoir iranien. On va plus loin avec Richard Werly et Philip Turle.