information fournie par France 24 • 06/10/2022 à 23:34



Un couple de Français arrêtés en mai dernier en Iran pour espionnage se voient contraints à des aveux filmés. Paris dénonce une mise en scène "indigne". Téhéran prêt à déclencher une crise, une de plus, cette fois avec Paris ? On va plus loin avec Hamdam Mostafavi et Gauthier Rybinski. Regards croisés aussi sur la Communauté Politique Européenne, l’idée d’Emmanuel Macron lancée à Prague avec, autour des Européens, le Royaume-Uni, la Turquie et surtout l’Ukraine.