Irak, une guerre sans fin ?

information fournie par France 24 • 11/10/2021 à 12:01

Les élections législatives organisées dimanche 10 octobre sont la réponse aux grandes manifestations de la fin 2019: l'Irak élit son Conseil des représentants avec près d’un an d’avance sur le calendrier initial. Un scrutin dans un climat de peur alimenté à la fois par les meurtres d’opposants et le spectre d’un départ prochain des Américains. Souhaité par une partie de la population, ce retrait alimente aussi la crainte de voir le pays livré aux milices et aux groupes terroristes, le groupe État islamique n'ayant pas disparu, loin de là.