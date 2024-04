information fournie par France 24 • 03/04/2024 à 09:45

Bassirou Diomaye Faye a prêté serment mardi après-midi à Dakar. Dans son tout premier discours, le cinquième président sénégalais, le plus jeune de l'histoire du pays, promet un "changement systémique" et "plus de souveraineté". Il a aussi mis l'accent sur le renforcement des efforts pour la paix, la sécurité et l'intégration africaine. La jeunesse sénégalaise attend beaucoup de son mandat.