France 24 • 07/06/2021 à 10:52

Pour la deuxième année consécutive, la France est le pays qui attire le plus d'investissements étrangers sur le continent européen. Néanmoins, elle subit plus les conséquences de la pandémie de Covid-19 avec un ralentissement plus fort des projets d'investissements que ses voisins. Décryptage.