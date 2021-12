information fournie par France 24 • 10/12/2021 à 14:38

Des torrents de boue qui envahissent les terres et les villes en quelques heures... Les inondations sont une des manifestations dramatiques du dérèglement de la planète.Les températures augmentant, une plus grande quantité d'humidité s'évapore et se retrouve dans l'atmosphère, ce qui provoque des pluies beaucoup plus abondantes, parfois dévastatrices.