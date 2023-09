information fournie par France 24 • 13/09/2023 à 15:14

Les inondations qui ont ravagé la ville de Derna dans l’est du pays ont fait plus de cinq mille morts et des milliers de déplacés. Devant ce paysage de désolation, comment acheminer les secours ? "L’un des enjeux majeurs dans cette course contre la montre, c’est l’accès", affirme Olivier Routeau, directeur des opérations de Première Urgence Internationale et invité de France 24.