Inondations en Grèce : la tempête Daniel fait au moins deux morts

information fournie par France 24 • 06/09/2023 à 12:53

Au moins sept personnes sont mortes et six étaient portées disparues mercredi alors que des pluies torrentielles ont provoqué des inondations en Grèce et en Turquie, selon les autorités des deux pays. En Grèce, les pompiers ont annoncé que la tempête Daniel, qui frappe le pays depuis lundi, a provoqué au moins deux décès dans le centre du pays et que trois personnes manquent encore à l'appel. La tempête a également touché les infrastructures du pays, détruisant un pont, provoquant l'effondrement de poteaux électriques et emportant des dizaines de voitures.