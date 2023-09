information fournie par France 24 • 12/09/2023 à 14:13

Les inondations en Libye ont fait un nombre "énorme" de morts qui pourraient se compter en milliers et 10 000 disparus, a indiqué mardi un responsable de La Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR). Des équipes de secouristes envoyées par la Turquie sont arrivées dans l'Est du pays pour prêter main forte aux secours sur place. Les précisions de Jenna Le Bras, correspondante à Istanbul.