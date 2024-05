information fournie par France 24 • 10/05/2024 à 12:49

Dans l'État du Rio Grande do Sul, riche région agricole frappée tout au long de la semaine dernière par des pluies torrentielles, l'urgence est encore aux secours alors que les scènes de désolation se succèdent: logements inondés, routes impraticables et voitures submergées par des boues gigantesques. Le bilan provisoire fait état d'au moins 100 morts, et environ 60 000 habitations ont été endommagées. Le gouvernement a promis une aide de 10 milliards d'euros pour la reconstruction des zones sinistrées.