information fournie par France 24 • 04/05/2024 à 13:44

Avec la montée continue des eaux et un bilan d’au moins 37 morts et 74 disparus, la situation était toujours critique, vendredi 3 mai, dans le sud du Brésil. Pour le gouverneur Eduardo Leite, il s’agit du "pire désastre climatique" jamais vu dans cet État frontalier avec l’Uruguay et l’Argentine.