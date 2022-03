Inégalité salariale en Turquie : la crise économique a accru la précarité des femmes

information fournie par France 24 • 22/03/2022 à 19:28

La Turquie vit un printemps social. Ces dernières semaines, de très nombreux mouvements ont fait surface, pour réclamer des augmentations de salaire, le droit de se syndiquer, mais aussi l'égalité salariale entre hommes et femmes. Dans un pays où l'économie est toujours plombée par une inflation record et une monnaie affaiblie, les femmes, et en particulier les travailleuses les plus précaires, sont en première ligne. Reportage de Ludovic de Foucaud et Hussein Assad.