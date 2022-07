Incendies en France : "les canicules ont déjà augmenté dans les dernières années"

information fournie par France 24 • 20/07/2022 à 17:23

Depuis cet été, les incendies ont brulé des dizaines de milliers d’hectares de végétation, un phénomène sans précédent. Fabio D’Andrea, chercheur au CNRS et directeur adjoint du laboratoire de météorologie dynamique de l’Ecole normale supérieure, invité de France 24 affirme : "on s’attendait à un phénomène de cette ampleur" et explique : "les canicules ont déjà augmenté dans les dernières années, elles ont presque doublé de fréquence dans les trente dernières années".