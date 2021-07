Impôt sur les multinationales : "Un tribunal fiscal mondial n'est pas une bonne idée"

France 24 • 16/07/2021 à 18:13

Alors que plus de 130 pays se sont mis d'accord pour taxer les bénéfices des entreprises à un taux minimum de 15 % en 2023, comment faire respecter cet impôt ? Faut-il créer une cour fiscale mondiale, comme le préconise l'économiste américain Joseph Stiglitz ? Une solution à laquelle ne croit pas Pascal Saint-Amans, directeur du Centre de politique et d'administration fiscales de l'OCDE. "Cet accord doit être appliqué par les États souverains et on ne peut pas déléguer cette souveraineté à une instance multinationale au-dessus des États", explique l'économiste.