Immigration et "métiers en tension" : Une régularisation nécessaire ?

information fournie par France 24 • 14/09/2023 à 18:32

L’état d’urgence décrétée sur l’île italienne de Lampedusa après le débarquement de 6 000 migrants en un jour. L’Europe est préoccupée et tente difficilement de trouver des solutions pour faire face à l’extrême-droite qui s’empare du sujet. En France, l’immigration met le gouvernement sous pression et divise au sein même de la majorité. Roselyne Febvre reçoit Catherine Tricot, directrice de la revue Regards et Eric Le Boucher, éditorialiste aux Echos et à l’Opinion.