information fournie par France 24 • 11/04/2023 à 16:47

Quatre des six corps extraits de l'effondrement d'un immeuble à Marseille dimanche ont désormais été identifiés, un homme de 74 ans et sa femme du même âge, ainsi que deux femmes de 65 et 88 ans, a annoncé la procureure de Marseille mardi 11 avril.