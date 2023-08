information fournie par France 24 • 04/08/2023 à 14:55

L'Algérie est-elle plus ouverte aux investisseurs étrangers ? À l'occasion des Rencontres économiques d'Aix-en-Provence, Ali Laïdi reçoit l'avocate Hind Benmiloud, présidente du think tank algérien Cercle d'action et de réflexion pour l'entreprise (CARE).