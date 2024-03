information fournie par Boursorama • 28/03/2024 à 17:12

Avec une hausse de 240% en 2023 et déjà 95% depuis le début de l'année, Nvidia s'est hissée à la troisième place des plus grandes capitalisation boursière du monde et devient incontournable. Si le leader mondial américain est sous le feu des projecteurs, est-ce que tout le secteur de l'IA est aussi performant ? Réponse avec Guillaume Uetwiller, gérant thématique chez CPRAM.