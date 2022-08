Haute Couture hiver 22/23 : l’art de maîtriser les concepts

information fournie par France 24 • 26/08/2022 à 17:10

Si elle est un savoir-faire ancestral reconnu tant en France qu’à l’international, la Haute-couture est avant tout l’adaptation de concepts que l’on étudie plus volontiers dans les classes de philosophie que dans les écoles de mode : le corps et l’esprit, l’être et le paraître, la satisfaction des besoins comme des désirs ou la quête sans fin des plaisirs. Les couturiers Iris Van Herpen, Yuima Nakazato, Imane Ayissi, Adeline André et Alexandre Vauthier décryptent ces concepts.