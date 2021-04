Haut-Karabakh : un désespoir arménien

France 24 • 02/04/2021 à 14:38

En septembre 2020, l'Azerbaïdjan a lancé une guerre éclair dans le Haut-Karabakh, qui a fait des milliers de morts. En six semaines, cette enclave peuplée d'Arméniens a subi une défaite cuisante et s'est vue amputée d'une grande partie de son territoire... Comment les habitants surmontent-ils ce traumatisme ? Quel rôle joue sur place la Russie, qui a parrainé le cessez-le-feu signé le 10 novembre 2020 ? Nos reporters Jonathan Walsh et Mohamed Farhat se sont rendus dans le Haut-Karabakh.