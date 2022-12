Harry & Meghan : "pas de révélation fracassante pour le moment"

information fournie par France 24 • 09/12/2022 à 14:33

Très attendus, les trois premiers épisodes du documentaire sur Harry et Meghan sont sortis sur Netflix, ce jeudi 8 décembre. Que révèlent ces premiers épisodes ? La famille royale doit-elle craindre des révélations "fracassantes"? Selon Marion Prudhomme, journaliste à Point de vue, invitée de France 24, "les trois premiers épisodes sont plutôt mesurés, il n’ y a pas d’attaque directe envers le roi Charles, envers la reine Camilla ou le prince, et la princesse de Galles […] c’est plus sur l’institution et comment fonctionne la monarchie, comment fonctionne le Royaume-Uni".