Haïti-République dominicaine : une île fracturée

information fournie par France 24 • 16/09/2022 à 16:05

Dans les Caraïbes, Haïti et la République dominicaine se partagent l'île d’Hispaniola. L'État le plus pauvre des Amériques y côtoie un autre État en plein envol économique. Des dizaines de milliers de travailleurs empruntant la frontière poreuse entre les deux pays, le gouvernement dominicain a décidé de construire un mur sur environ 200 km. Le projet, très populaire côté dominicain, est jugé humiliant côté haïtien. Nos reporters Laurence Cuvillier et Matthieu Comin se sont rendus sur place.