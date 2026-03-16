La Guinée a déployé des troupes à sa frontière avec le Liberia, a annoncé Conakry, où doit s'ouvrir lundi un sommet des chefs d'Etat de Guinée, du Liberia et de Sierra Leone concernant les récentes tensions frontalières entre ces trois pays. Le sommet, présidé par le président guinéen Mamadi Doumbouya, doit se tenir à huis clos en présence de son homologue libérien Joseph Boakai et du dirigeant sierra-léonais Julius Maada Bio.
Guinée : des troupes déployées à la frontière avec le Liberia après des tensions
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