Guilhem Giraud, spécialiste des écoutes : "Le logiciel Pegasus a été complètement dévoyé"

information fournie par France 24 • 13/10/2022 à 13:20

Ingénieur télécom de formation, Guilhem Giraud est spécialisé dans les écoutes et la surveillance. Il a travaillé à la DST avant de se mettre à son compte. En réalisant une mission de conseil pour une pétromonarchie en 2016, il se retrouve confronté au logiciel Pegasus. Il s'indigne contre cet outil qui permet de surveiller n'importe qui. Et si des États l'ont utilisé, des groupes criminels peuvent aussi le faire. Un mode de fonctionnement qui, selon lui, peut mettre en cause les démocraties.