information fournie par France 24 • 27/02/2022 à 14:40

Au quatrième jour de l'invasion russe, la bataille pour le contrôle de Kiev se poursuit et de violents combats ont lieu dans plusieurs villes du pays. Le président ukrainien et ancien humoriste Volodymyr Zelensky a décidé de rester à Kiev et s'adresse régulièrement à la population. Pour Adrien Nonjon, spécialiste de l'Ukraine, "il permet de faire corps autour de lui".