Guerre en Ukraine : les sanctions contre la Russie sont "sans précédent"

28/02/2022

Le rouble a battu lundi 28 février des records historiques de faiblesse face au dollar et à l'euro, du fait des sanctions imposées en raison de l'invasion russe de l'Ukraine, si bien que la Bourse de Moscou a maintenu ses portes closes. Cette situation est la conséquence des sanctions occidentales contre la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine.. Alexandre Kateb, économiste et fondateur du site "The Multipolaruty Report" état l'invité de France 24 pour décrypter cette situation.