information fournie par France 24 • 26/02/2024 à 07:43

A la Une de la presse, ce lundi 26 février, la déclaration de Volodymyr Zelensky, qui a communiqué, hier, pour la première fois, le chiffre des pertes ukrainiennes. Des chiffres difficiles à vérifier, tout comme ceux des pertes russes. La visite, aujourd’hui, du ministre des Affaires étrangères français au Maroc, pour «réchauffer» les relations entre Paris et Rabat. Les visites d’Emmanuel Macron et Jordan Bardella au Salon de L’Agriculture. Et une Irlandaise championne de lancer de sapin.