information fournie par France 24 • 04/03/2022 à 11:10

Selon l'Organisation des Nations unies, plus d'un million de réfugiés ont quitté l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe. L'encerclement de Kiev et les bombardements dans tout le pays conduisent à un exode massif et continu. Les pays frontaliers font preuve de solidarité. Les envoyés spéciaux de France24 sont allés à la rencontre de ces civils à la frontière ukraino-moldave.