Guerre en Ukraine : inflation record en Espagne, près de 10 % en mars

information fournie par France 24 • 30/03/2022 à 13:07

Les prix à la consommation en Espagne ont augmenté de 9,8% en mars sur un an, leur plus forte hausse depuis mai 1985, contre 7,6% en février, montre mercredi la première estimation de l'inflation publiée par l'INE, l'institut national de la statistique. Cette accélération traduit entre autres l'impact de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et de ses retombées sur l'économie mondiale, parmi lesquelles l'envolée des prix de l'énergie comme des céréales.