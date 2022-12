information fournie par France 24 • 01/12/2022 à 18:24

Bernard-Henri Lévy, écrivain et réalisateur est l’invité de Politique. Roselyne Febvre et Jean-Marie Colombani reviennent, avec lui, sur la guerre en Ukraine, les révoltes populaires en Chine et en Iran, les droits de l’Homme et la relation France-Etats-Unis avec notamment cette visite d’état du président Emmanuel Macron à Washington.