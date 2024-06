information fournie par France 24 • 22/06/2024 à 10:07

Avec une fréquentation et un nombre d’exposants records, le salon des industries de défense Eurosatory a fait le plein. Entre soutien à l’Ukraine, conflits au Proche-Orient et tensions en Asie, les budgets militaires augmentent partout dans le monde et les industriels engrangent les commandes. À qui profite cette course aux armements ?