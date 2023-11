information fournie par France 24 • 09/11/2023 à 11:34

Fin du premier round de négociations à Djeddah, entre les Forces de Soutien Rapide et l'armée soudanaise. La réunion organisée par l'Arabie saoudite, les États-Unis, l'Union Africaine et l'IGAD n'aboutira pas à un cessez le feu en dépit des appels internationaux à une trêve humanitaire. Plus d'un million de civils ont fui le soudan depuis le 15 avril dernier, et des milliers ont perdu la vie lors des combats