information fournie par France 24 • 25/03/2024 à 10:53

Plus d’1,6 million de réfugiés soudanais ont fui leur pays depuis le début de la guerre en avril 2023. Parmi eux, 31 000 ont trouvé refuge en Éthiopie. Ceux qui le peuvent, se dirigent directement vers Addis Abeba afin de tenter de partir vers le Moyen-Orient. En transit et sous la protection d'aucune ONG, ils prennent le risque de demander un visa, qui peut-être ne viendra jamais, et s'engagent dans des procédures à rallonge.