La Turquie souhaite que le Liban puisse être inclu dans la trêve conclue entre les Etats-Unis et l'Iran, a affirmé jeudi le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan au lendemain de frappes meurtrières israéliennes au Liban.
Guerre au Moyen-Orient: la Turquie appelle à inclure le Liban dans l'accord du cessez-le-feu
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