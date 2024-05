Guerre à Gaza : les familles d'otages continuent de manifester en Israël

information fournie par France 24 • 03/05/2024 à 11:07

Un des otages israéliens retenus dans la bande de Gaza depuis les attaques du Hamas le 7 octobre a été déclaré mort, ont annoncé tôt vendredi les autorités israéliennes et des proches. Dror Or, âgé de 49 ans, a été tué et son corps retenu dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre, a indiqué dans un communiqué le kibboutz Be'eri où il vivait et dont les habitants ont été parmi les plus touchés par l'attaque en territoire israélien du mouvement islamiste palestinien Hamas. En Israël, les proches des otages continuent de manifester et demander la libération de leurs proches.