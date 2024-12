information fournie par France 24 • 16/12/2024 à 15:52

Cette semaine, C’est en France vous emmène sous terre pour explorer la "Chapelle Sixtine" de la Préhistoire. Il y a tout juste 30 ans, trois spéléologues découvraient la grotte Chauvet, coupée du monde pendant des milliers d’années. Le site est un écrin de pierre qui abrite d’incroyables peintures et gravures âgées de 36 000 ans. Le site est fermé au public, mais un groupe de scientifiques a le privilège d’y travailler quelques semaines par an, et tente de percer ses mystères.