information fournie par France 24 • 28/09/2021 à 15:26

24h de concerts aux 4 coins du monde organisés par l'ONG Global Citizen pour sensibiliser aux menaces qui pèsent sur la planète. Pour Friederike Röder, Vice-présidente de Global Citizen, cet évènement planétaire est véritablement "un appel à l'action pour faire plus." Mme. Röder évoque le grand message de Global Citizen ainsi : "il faut qu'on s'attaque à toutes ces crises (pandémie, pauvreté, crise climatique) en même temps…c'est possible si nous agissons ensemble et les solutions existent."