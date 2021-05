Gig Economy : le retour des tâcherons ?

France 24 • 17/05/2021 à 15:43

Que se passe-t-il entre le moment où nous achetons en ligne et le moment où nous recevons la commande ? Qui sont les personnes qui préparent et fournissent le repas, la paire de chaussures, la traduction ou le conseil juridique que nous avons demandé ? Ces nouveaux travailleurs sont-ils des autoentrepreneurs libres et qualifiés ou bien des tâcherons du clic ? C'est le débat au cœur de la "Gig Economy", un modèle où chacun est payé à la prestation, à la tâche. Regardez.