information fournie par France 24 • 04/10/2024 à 22:34

Le guide suprême d'Iran, Ali Khamenei, a prévenu que ses alliés, principalement le Hezbollah libanais et le Hamas palestinien, poursuivraient le combat contre Israël, qui a mené de nouvelles frappes les visant au Liban et à Gaza, sur fond de craintes redoublées d'un embrasement au Moyen-Orient. Décryptage avec Joseph Bahout, directeur de l’Institut Issam Farès de politique publique et de relations internationales à l’Université américaine de Beyrouth, invité de France 24.