information fournie par France 24 • 13/11/2023 à 18:09

A Gaza, les hôpitaux ne reçoivent plus d'électricité, et selon plusieurs sources, tous les hôpitaux du nord de l'enclave palestinienne sont désormais "hors service". Le patron de l’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) à Gaza a prévenu lundi que les « opérations humanitaires cesseront sous 48 heures, aucun carburant n’étant autorisé à entrer à Gaza », assiégée par Israël et en proie aux combats entre le Hamas et Israël.