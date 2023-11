information fournie par France 24 • 01/11/2023 à 11:26

Plutôt qu'une "grande offensive", Israël s'engage dans une "progression méthodique" dans Gaza face au risque de pertes dans ses rangs, et avec comme première cible les réseaux souterrains du Hamas. Mais les bombardements continuent de faire de nombreux morts civils côté palestinien, notamment dans le camp de Jabaliya. On va plus loin avec Patricia Allémonière, Bruno Daroux et Claire Duhamel à Jérusalem.