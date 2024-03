information fournie par France 24 • 22/03/2024 à 12:57

Pour la première fois depuis la guerre à Gaza, Washington soutien au Conseil de Sécurité une résolution appelant à un "cessez-le-feu immédiat" à Gaza en échange d'un libération des otages. Jamais l'administration Biden n'avait autant haussé le ton face à Israël. On va plus loin avec Richard Werly, Gauthier Rybinski et Fanny Chauvin à New York.