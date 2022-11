information fournie par France 24 • 15/11/2022 à 15:49

Il est connu pour ses blagues hilarantes et son charme irrésistible. Gad Elmaleh est de retour avec un projet aussi personnel que surprenant, "Reste un peu", un film qu'il réalise et dans lequel il joue son propre rôle. L'acteur a même demandé à ses proches d'y participer. L'humoriste y raconte son retour en France après plusieurs années aux États-Unis et sa décision de se convertir au catholicisme, lui qui a grandi dans la religion juive.