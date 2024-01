Gabriel Attal, nouveau Premier ministre : quels sont les principaux dossiers qui l'attendent ?

information fournie par France 24 • 10/01/2024 à 11:09

Le nouveau Premier ministre Gabriel Attal va s'atteler mercredi à former son futur gouvernement, au lendemain de sa nomination par le président de la République, destinée à insuffler un nouvel élan à un quinquennat en panne. Devenu à 34 ans le plus jeune Premier ministre de l'histoire de la République, l'éphémère ministre de l'Education nationale doit désormais composer son équipe gouvernementale sous le signe du "réarmement" et de la "régénération" souhaités par Emmanuel Macron. Il doit également prendre en main un certain nombre de dossiers brûlants comme celui de la loi immigration.