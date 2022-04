information fournie par France 24 • 12/04/2022 à 16:33

Des tirs dans le métro de New York, dans l'arrondissement de Brooklyn, ont fait au moins 13 blessés mardi matin et des "engins explosifs non déclenchés" ont été retrouvés, a indiqué un porte-parole des pompiers. Les premières informations sur le terrain avec Fanny Chauvin, correspondante de France 24 à New York.