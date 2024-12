information fournie par France 24 • 10/12/2024 à 13:13

Et si on décidait de mourir de façon plus "naturelle", plus écologique ? Savez-vous qu’une inhumation génère autant de CO2 qu’un aller-retour Paris/New York en avion ? Sans compter la pollution engendrée par les résidus toxiques de méthanol, les dioxines ou le formol utilisés pour la conservation des corps. L’aspiration à des funérailles plus vertes grandit dans le monde. La "terramation" ou la transformation du corps humain en compost en est un exemple.