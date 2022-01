information fournie par France 24 • 21/01/2022 à 16:58

Le secteur numérique français célèbre cette semaine l'émergence de deux nouvelles start-up valorisées à plus d'un milliard de dollars, Exotec et Spendesk, portant le total des licornes françaises à 26. Quelles sont les raisons de ce succès ? La France rattrape-t-elle son retard dans le domaine ? Karina Chabour reçoit le fondateur et PDG d'Exotec, Romain Moulin.