Françoise N'Thépé, l'architecte qui construit un écrin pour les Amazones et les rois du Dahomey

information fournie par France 24 • 03/10/2022 à 16:13

De Cotonou à Hollywood, les Agojié, ou Amazones du Dahomey, sont en tête d'affiche ! L'histoire de ces redoutables guerrières est portée sur grand écran dans le blockbuster "The Woman King". Ces femmes d'exception seront aussi mises à l'honneur au sein du futur musée d'Abomey. L'architecte chargée de leur ériger un écrin, Françoise N'Thépé, nous fait découvrir en exclusivité à quoi ressemblera ce lieu. Basé sur un savoir-faire local et des matériaux durables, il hébergera 350 objets racontant l'histoire de l'un des plus puissants royaumes d'Afrique. Son ouverture est prévue pour fin 2024.