François Gemenne : "Il faut se battre pour chaque dixième de degré" de réchauffement du climat

information fournie par France 24 • 08/11/2022 à 11:52

Le chercheur belge François Gemenne est spécialiste du climat et des migrations. Membre du Giec, il est co-auteur du dernier rapport sur le changement climatique publié par cet organisme de l'ONU. Avant de se rendre en Égypte pour la COP27, il présente l'ouvrage "L'écologie n'est pas un consensus". Pour lui, les négociations internationales sur le climat sont "bridées" par la règle par la règle du consensus, certains pays ayant intérêt à faire avancer les choses le plus lentement possible.